İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: 'Savaş kimsenin yararına değil'

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Adalet Bakanlığına bir ziyaret gerçekleştirerek incelemelerde bulundu ve bölgesel gelişmelere dair açıklamalar yaptı. Pezeşkiyan, savaşın kimsenin yararına olmadığını belirterek gerilimi azaltmak amacıyla her türlü akılcı ve diplomatik yolun kullanılması gerektiğini ifade etti.

PEZEŞKİYAN'DAN DİPLOMASİ VE ABD-İSRAİL ÇIKIŞI

Bölgesel ve uluslararası gelişmelere yaklaşımda akılcı bir tutum sergilemenin önemine dikkati çeken İran Cumhurbaşkanı, düşmana (ABD-İsrail) karşı güvensizliğin ve ilişkilerde dikkatli olmanın kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu vurguladı. Pezeşkiyan, bu konudaki net tutumunu şu sözlerle dile getirdi:"Savaş kimsenin yararına değildir. Tehditlere karşı dururken aynı zamanda gerilimi azaltmak için her türlü akılcı ve diplomatik yoldan yararlanılmalıdır."

Açıklamalarında İslam ülkeleri arasındaki yakınlaşmanın gerekliliğine de değinen Pezeşkiyan, dış tehditlere karşı ortak hareket etmenin önemini anlatan Pezeşkiyan, "İslam ülkeleri arasındaki birliğin güçlendirilmesi, komplolarla mücadele etmenin ve dış güçlerin suistimalini önlemenin en önemli yoludur. Dayanışma, samimiyet ve ortak katılım sayesinde bu süreç aşılabilir ve ülkenin izzet ve ilerleme yolu sürdürülebilir." ifadelerini kullandı.

"SAVAŞIN GENİŞLETİLMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı, Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığına gerçekleştirdiği ziyarette de benzer mesajlar vermişti. Pezeşkiyan, o ziyaretteki değerlendirmesinde de diplomasi ve diyalog kanallarının açık tutulması gerektiğinin altını çizerek "İran İslam Cumhuriyeti, savaşın genişletilmesini istememektedir. Çatışmaların sürmesi hiçbir tarafın yararına değil. Sorunların çözümü gerilimi artırmakta değil, akılcılık, diyalog ve daha fazla yıkımdan kaçınmaktadır." demişti.