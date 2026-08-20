İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD ile müzakere çıkışı! "Teslimiyet değil, gücümüzün zirvesindeyiz"

ABD ile masaya oturmanın bir teslimiyet olarak yorumlanamayacağını vurgulayan Pezeşkiyan, Tahran yönetiminin kendi gücünün zirvesindeyken ulusal çıkarlar ve onur doğrultusunda adım adım ilerlemeyi hedeflediğini söyledi.

"SAVAŞI BİR HEDEF OLARAK GÖRMÜYORUZ"

İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre, ülkesinin toprak bütünlüğünü her türlü saldırıya karşı kararlılıkla savunduğunu belirten Pezeşkiyan, savaşın bir amaç olmadığını dile getirdi. Müzakere sürecindeki önceliklerini sıralayan Pezeşkiyan; çatışmaları sonlandırmak, ekonomik kuşatmayı (yaptırımları) kırmak, bloke edilmiş mali kaynakları serbest bırakmak ve nükleer görüşmeleri sürdürmek istediklerini kaydetti.

ÇİN MODELİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Diplomatik mücadeleyi küresel ekonomik rekabet üzerinden değerlendiren İran Cumhurbaşkanı, Çin örneğini vererek şunları kaydetti:

"Çin gibi ülkeler güçlerini ekonomik rekabet yoluyla dünyaya kanıtlıyorlar. Vatanı korumak, halka kesintisiz hizmet sunmak ve ulusal aidiyet duygusunu güçlendirmek esastır. Bu süreçte zor zamanlarda destek veren halkımıza teşekkür ediyorum."