İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'ye net mesaj! "Toprak bütünlüğümüzü koruyacağız"

İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre, başkent Tahran'da gerçekleşen Ulusal Aile Hekimliği Programı Töreni'nde konuşan Pezeşkiyan, ülkesinin savunma iradesini ve savaşa karşı tutumunu net bir dille ifade etti.

"Toprak bütünlüğümüzü tüm gücümüzle koruyacağız"

ABD'nin İran'ı hedef alan saldırılarına değinen ve ülkesinin egemenlik haklarına vurgu yapan Pezeşkiyan, savaşı genişletmek istemediklerini belirtti. Ulusal çıkarlardan ve sınır güvenliğinden taviz verilmeyeceğinin altını çizen Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı:

"Toprak bütünlüğümüzü tüm gücümüzle koruyacağız ancak savaşı genişletme veya savaşı sürdürme arzusunda değiliz."

"Sağlıkta adalet sürdürülebilir kalkınmanın şartıdır"

Konuşmasında ülke içindeki sağlık sisteminin geliştirilmesinin stratejik önemine de değinen Pezeşkiyan, güçlü bir toplumsal yapının gerekliliğine vurgu yaparak değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

"Kapsamlı bir sağlık sistemine sahip bir toplum, zararlara ve tehditlere karşı daha dirençli olacaktır ve sağlıkta adaletin sağlanması, ülkenin etkin yönetimi ve sürdürülebilir kalkınması için en önemli şartlardan biridir."