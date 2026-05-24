İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan nükleer açıklaması

Tahran'ın nükleer silah üretmek gibi bir hedefi bulunmadığını açıkça ilan eden Pezeşkiyan, "Dünyaya, nükleer silah peşinde olmadığımıza ilişkin güvence vermeye hazırız" diyerek uluslararası topluma net bir mesaj gönderdi.

İran devlet televizyonuna gerçekleştirdiği ziyaret sırasında gündemin sıcak başlıklarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran'ın bölgede hiçbir zaman istikrarsızlık ve huzursuzluk çıkarma taraftarı olmadığını vurguladı.

Pezeşkiyan, buna karşın İsrail’i sert sözlerle hedef alarak, Tel Aviv yönetiminin bölgedeki istikrarsızlığı körüklemek için her fırsatı sonuna kadar değerlendirdiğini ve tehlikeli bir "Büyük İsrail" hayali peşinde koştuğunu ifade etti.

"Müzakere Heyetimiz Ülkenin Onuru İçin Asla Geri Adım Atmayacak"

Nükleer program konusunda dünyaya şeffaflık ve güvence taahhüdü veren Pezeşkiyan, madalyonun diğer yüzündeki kırmızı çizgilerini de net bir biçimde çizdi. Batı ile yürütülecek olası diplomatik süreçlere değinen İran lideri, nükleer müzakere heyetinin arkasında durduğunu belirterek; "Ancak İranlı müzakere heyetinin ülkenin onuru ve haysiyeti söz konusu olduğunda asla geri adım atmayacağının da altını çizdi." sözleriyle diplomasi masasında taviz vermeyeceklerinin mesajını verdi.