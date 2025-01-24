İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan Türkçe atasözü ile birlik mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin güneyindeki Arap nüfusun yoğun olarak yaşadığı Huzistan eyaletini ziyaret etti. Ahvaz kentinde bir okulun temel atma törenine katılan Pezeşkiyan, iş tulumu giyerek işçilere yardım etti ve eğitim konulu bir panelde konuşma yaptı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan Türkçe atasözü ile birlik mesajı
Yayınlanma:

Pezeşkiyan, konuşmasında ülkedeki sorunların çözümünde eğitimin önemine dikkat çekerek Türkçe bir atasözüne atıfta bulundu. Şu sözleri dile getirdi:
“Türkçe’de bir söz var: Oğulda şuur olsa ne eyler dede malını, oğul şuursuz olsa neyler dede malını. Çocuk akıllı olursa istediğini başarır, akılsız olursa elindekileri de kaybeder. Biz, çocuklarımıza ve gelecek nesillerimize şuur ve bilgi kazandırmalıyız.”

Pezeşkiyan, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı da vererek yine Türkçe bir deyişle sözlerini sürdürdü:
“Biz Türkçe’de ‘il gücü, sel gücü’ deriz. Yani birlik olunca nasıl selin önünde durulamıyorsa, bizim önümüzde de hiçbir engel duramaz.”

Eğitim sistemindeki sorunların giderilmesi gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, güçlü bir gelecek için çocukların doğru şekilde yetiştirilmesinin önemine dikkat çekti.

FETÖ operasyonu: Kaçmaya çalışan hakim ve savcı yakalandıFETÖ operasyonu: Kaçmaya çalışan hakim ve savcı yakalandıGündem
iran türkiye
Günün Manşetleri
Millî Eğitim’den kıyafet düzenlemesi
Hafta sonu kar ve sağanak 36 ili vuracak
Servis minibüsü dereye uçtu
23 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
Mahsur kalanları kurtarmak isterken can verdiler
Adalet Bakanı Tunç Bolu'daki yangın faciasına ilişkin konuştu
PKK/KCK üyesi terörist İstanbul'da yakalandı
Beşiktaş Belediye Başkan Vekili belli oldu
Fenerbahçe, Diego Carlos transferini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Çok Okunanlar
Hafta sonu kar ve sağanak 36 ili vuracak Hafta sonu kar ve sağanak 36 ili vuracak
O şehirde emniyet müdürü değişti O şehirde emniyet müdürü değişti
Millî Eğitim’den kıyafet düzenlemesi Millî Eğitim’den kıyafet düzenlemesi
Mahsur kalanları kurtarmak isterken can verdiler Mahsur kalanları kurtarmak isterken can verdiler
Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti