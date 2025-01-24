İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan Türkçe atasözü ile birlik mesajı

Pezeşkiyan, konuşmasında ülkedeki sorunların çözümünde eğitimin önemine dikkat çekerek Türkçe bir atasözüne atıfta bulundu. Şu sözleri dile getirdi:

“Türkçe’de bir söz var: Oğulda şuur olsa ne eyler dede malını, oğul şuursuz olsa neyler dede malını. Çocuk akıllı olursa istediğini başarır, akılsız olursa elindekileri de kaybeder. Biz, çocuklarımıza ve gelecek nesillerimize şuur ve bilgi kazandırmalıyız.”

Pezeşkiyan, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı da vererek yine Türkçe bir deyişle sözlerini sürdürdü:

“Biz Türkçe’de ‘il gücü, sel gücü’ deriz. Yani birlik olunca nasıl selin önünde durulamıyorsa, bizim önümüzde de hiçbir engel duramaz.”

Eğitim sistemindeki sorunların giderilmesi gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, güçlü bir gelecek için çocukların doğru şekilde yetiştirilmesinin önemine dikkat çekti.