İran'ın Ahvaz kentinde yaşanan terör saldırısında ölü sayısı 29'a yükseldi. Bu arada İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Saldırının, Körfez ülkeleri tarafından finanse edildiğini öne süren Ruhani "ABD’yi bu saldırgan tutumundan dolayı pişman edeceğiz” dedi.

İran'daki askeri geçit töreninde yaşanan terör saldırısı, dünyanın gündemine oturdu. İran medyası 24 olan can kaybı sayısının 29'u yükseldiğini duyurdu.



Bu arada saldırı sonrası İran'dan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.



İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e göre saldırının arkasında Amerika var. İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi de "Saldırının cevapsız kalmayacağını" açıkladı.



Bir açıklamada saldırıdan sonra sessizliğini koruyan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den geldi. Sert sözler sarf eden Ruhani "Saldırının arkasında ABD ve Körfez ülkeleri var" dedi.



Amerika'nın Körfez ülkelerine finansman sağladığına dikkat çeken İran Cumhurbaşkanı "İran işlenen bu suça yasalar ve ulusal çıkarlar doğrultusunda yanıt verecektir. ABD bir kabadayı gibi davranıyor ve güç kimdeyse dünyanın etrafında istediğini yapabileceğini sanıyor. ABD’nin yaptırımının üstesinden geleceğiz ve ABD’yi bu saldırgan tutumundan dolayı pişman edeceğiz” ifadelerini kullandı.



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