İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde askeri geçit töreni sırasında düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre ölenlerin sayısı 24'e yaralananların sayısı 53'e yükseldi
Ahvaz kentindeki Kutsal Savunma Haftası kapsamında yapılan askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendi.
Yerel basındaki haberlerde, askeri üniformalı saldırganların geçin töreni yapan güvenlik güçlerine ateş açtıkları, 10 dakika süren saldırıda devrim muhafızlarına bağlı 24 kişinin öldüğünü belirtti.
İran resmi ajansı IRNA ise saldırıda 20 kişinin yaralandığını, saldırganlardan 4 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.
İranlı yetkililer, Ahvaz kentindeki askeri törene düzenlenen saldırıda 24 kişinin öldüğünü, 53 kişinin yaralandığını açıkladı
İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde askeri geçit töreni sırasında düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre ölenlerin sayısı 24'e yaralananların sayısı 53'e yükseldi
İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde askeri geçit töreni sırasında düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre ölenlerin sayısı 24'e yaralananların sayısı 53'e yükseldi