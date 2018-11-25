İran-Irak sınırında 6.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Şanlıurfa, Batman ve bir çok ilde hissedildi. Yetkili makamlardan şu ana kadar ölen ya da yaralanan kişi sayısına ilişkin açıklama yapılmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre akşam 25 Kasım tarihinde saat 19:37'de Irak-İran sınırında bir deprem meydana geldi.



Yaşanan depremin büyüklüğü 6.4, derinliği ise 96.0 KM olarak kaydedildi. Irak-İran sınırında meydana gelen deprem, Türkiye'de Batman, ve Şanlıurfa başta olmak üzere bir çok ilde hissedildi.



İran'ın batısındaki Kermanşah eyaletinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin Irak'ta hissedilmesiyle yaşanan panik nedeniyle yüksekten atlayan bir kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.



İran'ın Kermanşah Eyalet Valisi Huşeng Bazvend, Kermanşah eyaletinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 210 kişinin yaralandığını duyurdu.

Bazvend, can kaybına dair henüz bilgiye sahip olmadıklarını, bölgede arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.



Türkiye'de meydana gelen son depremler

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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