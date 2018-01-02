Ulusal Kanal İran Temsilcisi Yakup Aslan, İran'daki gelişmeleri değerlendirdi

Amerika ve İsrail'in açıktan destek verdiği İran'daki bölücü hareket 6. gününe girdi. İran makamları ve dünyadan peş peşe açıklamaların yapıldığı olaylarla ilgili Ulusal Kanal İran Temsilcisi Yakup Aslan önemli bilgiler paylaştı.



Ulusal Kanal'da Umut Tezerer'in sunduğu Gün Ortası programında İran'daki son durumu anlatan Yakup Aslan, "İran genelinde büyük eylemler yok. Akşam saatlerinde ara sokaklarda 20-25 kişilik gruplar polisle köşe kapmaca oynuyor." dedi. Aslan, "Eylemciler içerisinde görüştüğüm bazı isimler oldu. Bunlar da çok önemli bilgiler verdi. 'Ortada polis bile yoktu; kendi içimizden birileri bizlere ateş açtı' ifadelerini kullandılar" diye konuştu..



İRAN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK



İran İçişleri Bakanlığı'nın olaylara ilişkin yaptığı açıklamayı Ulusal Kanal izleyicileriyle paylaşan Aslan, "Yaklaşık 500 tutuklama bilgisi var. Burada gözaltı kavramı yok, tutuklama kavramı var. Ardından mahkeme serbest bırakıyor ya da tutukluluğunun devamına kararı veriyor. Bakanlık dikkat çekici bir istatistik paylaştı. Tutuklananların yüzde 98'i 25 yaş altı. Yani provokasyona en açık olan yaş grubu" dedi.



Aslan sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bir de İranlıların beyanıyla 'Halkın Münafıkları' ya da 79 İslâm Devrimi'nden sonra bir çok terör saldırısına imza atan 'Halkın Mücahitleri' terör örgütü liderinin çağrıları var. PJAK ve PKK'ya yakın gruplar da başkaldırı ilan ettiler"



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