banner965
Afrin'de siviller küçük gruplar halinde göçe başladı
Afrin'de siviller küçük gruplar halinde göçe başladı
Erdoğan, Stoltenberg ile Suriye'yi görüştü
Erdoğan, Stoltenberg ile Suriye'yi görüştü
Pentagon'dan Afrin açıklaması
Pentagon'dan Afrin açıklaması
ABD'den Barzani'ye destek telefonu
ABD'den Barzani'ye destek telefonu

İran'dan ABD'ye sert tepki: Krizi daha da tırmandıracak

İran'dan ABD'nin "terörist ordu" planına sert tepki geldi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi, ABD'nin bu hamlesinin krizi daha da tırmandıracağını söyledi

İran'dan ABD'ye sert tepki: Krizi daha da tırmandıracak

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin 30 bin kişilik 'Suriye Sınır Güvenliği Gücü' oluşturma girişimine tepki gösterdi

Bakanlık Sözcüsü Behram Kasımi, ABD’nin aldığı kararın, "Suriye’nin içişlerine açık bir müdahale anlamına geldiğini ve bu ülkedeki krizi daha tırmandıracağı" söyledi.

İranlı Sözcü, ABD’nin bu hamlesinin Suriye’deki sorunları "daha da karmaşık hale getireceği" uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti, Türkiye ve Rusya; Astana’daki görüşmelerle Suriye’de çatışmasızlık bölgeleri oluşturarak, krizi kontrol etmeye çalışıyor ve bu konuda önemli kazanımlar elde etmeği de başarmıştır." ifadelerine yer verildi.

Amerika'yı "bölgedeki yıkıcı politikalarını gözden geçirmeye" davet eden İran, "ABD’nin bu kararı, Suriye ordusu ve müttefiklerinin IŞİD ve El- Nusra gibi terör örgütlerine karşı belirgin ve önemli zaferler kazanmasının ardından gelmesi düşündürücüdür" dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #iran #abd #terörist ordu
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Sınırda Afrin hazırlığı
Sonraki Haber
Prof. Dr. Hasan Ünal: Afrin operasyonu bir an önce yapılmalı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.