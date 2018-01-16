İran'dan ABD'nin "terörist ordu" planına sert tepki geldi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi, ABD'nin bu hamlesinin krizi daha da tırmandıracağını söyledi

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin 30 bin kişilik 'Suriye Sınır Güvenliği Gücü' oluşturma girişimine tepki gösterdi



Bakanlık Sözcüsü Behram Kasımi, ABD’nin aldığı kararın, "Suriye’nin içişlerine açık bir müdahale anlamına geldiğini ve bu ülkedeki krizi daha tırmandıracağı" söyledi.



İranlı Sözcü, ABD’nin bu hamlesinin Suriye’deki sorunları "daha da karmaşık hale getireceği" uyarısında bulundu.



Yapılan açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti, Türkiye ve Rusya; Astana’daki görüşmelerle Suriye’de çatışmasızlık bölgeleri oluşturarak, krizi kontrol etmeye çalışıyor ve bu konuda önemli kazanımlar elde etmeği de başarmıştır." ifadelerine yer verildi.



Amerika'yı "bölgedeki yıkıcı politikalarını gözden geçirmeye" davet eden İran, "ABD’nin bu kararı, Suriye ordusu ve müttefiklerinin IŞİD ve El- Nusra gibi terör örgütlerine karşı belirgin ve önemli zaferler kazanmasının ardından gelmesi düşündürücüdür" dedi.



ulusal.com.tr