ABD'nin Avrupa ve Asya ülkelerine İran'dan petrol alımını durdurun tehditine İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den yanıt geçikmedi. Ruhani, "Eğer yapabiliyorsanız İran petrol ihracatını engelleyin, böylece sonuçlarını da göreceksiniz." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin ülkesini hedef alan açıklamalarına resmi temaslar için gittiği İsviçre’den yanıt verdi yanıt verdi.ABD hükümetinin İran petrol ihracatını tamamen engellemek istediğini belirten Ruhani, "ABD bunun ne demek olduğunu anlayamıyor." dedi.İran petrolünün ihraç edilmemesi ama bölge petrolünün ihracatının devam etmesinin anlamsız olduğunu söyleyen İran Cumhurbaşkanı, "Eğer yapabiliyorsanız İran petrol ihracatını engelleyin, böylece sonuçlarını da göreceksiniz." ifadelerini kullandı.Ruhani, ABD'nin hedefinde İran halkının olduğunu vurguladı."ABD, yaptırımlar sayesinde İran hükümetine karşı baskı uygulamaya çalıştığını iddia ediyor ancak ilaç ithalatına yaptırım uyguluyorlarsa, bu İran halkını hedef aldıkları gösteriyor."Geçtiğimiz hafta Amerikan basınına konuşan ABD Hazine Bakanlığı yetkilisi, "Müttefik ülkelerin ve şirketlerinin İran'dan yaptıkları petrol ithalatını 4 Kasım'a kadar sonlandırmalarını talep ettik" demişti.