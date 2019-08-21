İran Demokrasi Partisi Genel Başkanı Mostafa Kawakebiyan, Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek’i ziyaret etti

İran Demokrasi Partisi Genel Başkanı ve İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Mostafa Kawakebiyan başkanlığında altı kişilik heyet, Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek’i Vatan Partisi Genel Merkez’inde ziyaret ettti.



İran’ın Ankara Büyükelçilik Müsteşarı Sayın Majid Feyzollahi’nin de eşlik ettiği ziyarette; iki partinin ilişkileri, Bölgedeki gelişmeler, Türkiye ve İran’ın işbirliğinin güçlendirilmesi, ABD emperyalizmi ve İsrail siyonizmine karşı mücadele, PKK ve PEJAK’a karşı ortak hareket, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliği, Suriye’de bulunan bütün yabancı askerlerin Suriye’yi terketmesi, Vatan Partisi’nin önerdiği ‘Suriye’de Türkiye’nin kontrolünde bulunan silahlı unsurların silah bırakması ve Suriye Hükümetinin bunlara af sağlaması’ gibi konular görüşüldü ve görüş birliğine varıldı.



Mostafa Kawakebiyan, Dr. Doğu Perinçek başkanlığında bir Parti heyetini İran’a davet ettiği görüşme, samimi bir ortamda gerçekleşti.