Önümüzdeki dönemin en önemli gündemi Fırat'ın doğusu olacak... İran da konuyla ilgili Türkiye'ye önemli bir mesaj verdi. Türkiye'de bulunan üst düzey İranlı bir yetkili, Fırat'ın doğusundaki sorunların Şam yönetimi ile işbirliği içinde çözülebileceğine dikkat çekti.

İran'dan Fırat'ın doğusu ve sorunların çözümü için kritik uyarılar geldi.



Türkiye'de bulunan İran'lı bir üst düzey yetkili konuyla ilgili Aydınlık gazetesine konuştu. Önümüzdeki dönemde ana gündemin Fırat'ın doğusu olacağına dikkat çekti.



Yetkili, Fırat'ın doğusundaki sorunların Şam yönetimi ile birlikte çözülmesi gerektiğini belirtti.



Türkiye ve İran arasında Suriye konusunda sorun olmadığını, stratejik olarak Türkiye ile aynı noktada olduklarını söyleyen İranlı yetkili, Suriye'de kontrolün tamamen Şam yönetiminin eline geçmesinin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.



Üst düzey yetkili, Fırat'ın doğusunda Amerika'nın yığınak yapmaya devam ettiğine diikat çekti.



Fırat'ın doğusu



Amerika Irak’ta yapamadığını Suriye’de yapmaya çalışıyor. İran da Türkiye de bu konuda tam bir görüş birliğinde. Suriye’nin bölünmesine karşı. Fırat’ın doğusundaki tehdidin ortadan kaldırılması için de Şam yönetiminin güçlendirilmesine ihtiyaç var. Astana sürecinin aktörleri Rusya, İran, Türkiye Fırat’ın doğusunda da birlikte olmalı ve Şam yönetimi ile birlikte hareket ederek sorunu çözmelidir. Şam yönetimi ile birlikte Amerika’yı Suriye toprakları dışına atabiliriz. Önümüzdeki dönemde Suriye’de ana gündem Fırat’ın doğusu olacaktır"



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