Türkiye'nin Suriye'de düzenleyeceği olası operasyona ilişkin İran'dan açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü "Türkiye bölgenin gerçeklerini iyi biliyor." dedi. Ancak olası bir operasyonun Astana sürecini baltalayabileceğine dikkat çekti.

İran, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı olası operasyonu değerlendirdi. Açıklama İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi'den geldi.



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi, Türkiye'nin Suriye ve bölgenin gerçeklerini iyi bildiğini söyledi. Ancak Türkiye'nin Suriye devletinin izni olmadan bu ülkede askeri operasyon düzenlemesinin, Suriye'de durumu kötüleştireceğini belirtti.



İranlı Bakan Kasımi, Türkiye'nin Suriye'de askeri operasyon yapacağına ilişkin haberlerle ilgili, 'Şimdiye kadar böyle bir operasyon gerçekleşmemiştir.' dedi. "Kuşkusuz Suriye devletinin izni olmadan askeri operasyon düzenlemek, ülkedeki durumu kötüleştirir' değerlendirmesinde bulundu.



Kasımi, Türkiye'nin Suriye'de askeri operasyon düzenlemesinin Astana Süreci'ni zor duruma sokabileceğini ifade etti.





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