Türkiye ile İran arasında yapılan ziyaretler sonrası gündeme gelen 'terör örgütü PKK'ya yönelik Kandil'e ortak askeri operasyon' iddialarıyla ilgili İran'dan açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "Bu konu hakkında bilgimiz yok" dedi

İran'dan terör örgütü PKK'ya "ortak operasyon" iddialarıyla ilgili açıklama yapıldı. İran Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve İran'ın PKK terör örgütüne yönelik askeri harekat yapacağı yönündeki planları yalanlamadı. Dışişleri Sözcüsü Behram Kasımi, "Bu konu hakkında bilgimiz yok" ifadelerini kullandı.



Behram Kasımi, İran ile Irak Bölgesel Yönetim arasındaki sınır kapılarının son durumuna ilişkin de konuştu. "Şu an sadece bir kapı açık, diğer iki kapı kapalı tutuluyor" dedi. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Bakıri de sınır kapıları hakkında açıklama yaptı, Bakıri, bu sorunun kısa sürede çözüleceği bilgisini verdi.



Irak Bölgesel Yönetiminin bağımsızlık referandumu nedeniyle İran, 15 Ekim’de Pervezhan, Başmak ve Haci Omeran sınır kapılarını kapatmıştı. Başmak kapısı yaklaşık 2 hafta önce açılırken, diğer sınır kapıları halen kapalı.