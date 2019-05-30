Türkiye ile İran, Amerikan ambargosu kapsamında azalan ticaret hacmini yaptırımlara dahil olmayan ürünler üzerinden dengeliyor. İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand "Yaptırımların içermediği ürünlerde ticaret hacmimiz artıyor" dedi. Türkiye ile İran arasındaki ilişkiyi "Ekosisteme" benzeten İranlı büyükelçi, ekosistemin ikili ilişkilerde ortaya çıkan herhangi bir zararı onardığı mesajını verdi.

Amerikan ambargosuna karşı Türkiye ile İran arasında ticaretin sürdüğünü belirtti. Washington'a karşı direnmenin önemini vurguladı.



İran Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand, elçilik binasında Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi. Farazmand, gazetecilerden gelen soruları yanıtladı.

"Türkiye ile İran arasındaki ilişkiyi bir ekosisteme benzetiyorum. Herhangi bir zarar olması durumunda ekosistemin kendi içinde gerekli aletler mevcuttur. Ekosistemden faydalanarak ilişkilerimiz her şeye rağmen güçlü kalmıştır."



Farazmand, Türkiye ile İran'ın Amerikan yaptırımları dışında kalan ürünlerle ticareti dengelediğini söyledi.

"Türkiye ile içişe geçmiş ilişkiye sahibiz. İlişkileri korumak adına ve ticareti 2019'da 2018'e göre daha az tutmamak için çabalıyoruz. Ambargoya dahil olan ürünler üzerinden azalanı yaptırımlara dahil olmayan ürünler üzerinden dengeliyoruz. Yaptırımların içermediği ürünlerle ilgili Türkiye İran ticaretin daha da arttığını görüyoruz."



Washington'un Tahran'a yönelik baskılarının İran ile işbirliği yapan ülkeleri etkilediğini belirten Farazmand, bu ülkelerin başında da Türkiye'nin geldiğini söyledi.



Türkiye ve İran'ın teröre karşı mücadelede birlik olduğunu ifade eden büyükelçi, Türkiye'nin S-400'ler alma kararından geri adım atmaması gerektiğini kaydetti. Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmesi durumunda Amerika'nın yeni şeyler isteyeceğini belirten Farazmand, İran'ın sert direnişi karşısında Washington'un geri adım attığını vurguladı.



İran Büyükelçisi, Amerika'nın bölgeden çekilmesine ilişkin tartışmaları da değerlendirdi. Amerika'nın Suriye'nin doğusundan ve bölgeden çıkmasını istediklerini belirten Farazmand, "Suriye, İran ve Türkiye Suriye'nin doğusu için çok daha iyi mekanizmalar geliştirebilir" dedi.





HABER: GÜRKAN DEMİR

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