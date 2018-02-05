İran'dan Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin yeni bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Beyham Kasımi Astana sürecine vurgu yaptı, "Türkiye'nin Afrin'deki operasyonu sona ermelidir" dedi

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin Tahran'dan yeni bir açıklama geldi.



Haftalık olağan basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptı. İranlı sözcü, Tahran ve Ankara'nın Astana'da başlayan işbirliğini, görüş alışverişi ile sürdürdüklerini belirtti.



Kasımi "Türkiye'nin Afrin'de gerçekleştirdiği operasyon sona ermelidir. Suriye'nin güvenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerekiyor." dedi.



Sözcü Kasımi, İran ve Türkiye arasında Astana'da başlayan sürecin işbirliği şeklinde devam ettiğini ifade etti. Kasımi, "Türk hükumeti kararını tekrar gözden geçirmeli" dedi.



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Suriye ile ilgili tüm konular bundan önce olduğu gibi Astana sürecinde takip etmeli. Astana sürecinde elde edilen kazanımların sürmesi İran için önemli. Türkiye'nin Astana süreci ve Şam'ın görüşleri çerçevesinde girişimlerini takip etmesi gerek." ifadelerini kullandı.



İranlı yetkili, Ankara ve Şam ile temas halinde olduklarını da vurguladı.



HABER: YAKUP ASLAN

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