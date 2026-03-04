İran Deniz Kuvvetlerinden Hürmüz Boğazı açıklaması

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Kıdemli subayı, Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Subay, boğazdan geçişlerin kontrol altında olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Denetimimiz Altındaki Sulardan Geçmek İsteyen Ülkeler Bizden Farsça Talep Etmeli

Bugün Hürmüz Boğazı'nda kimin geçip geçmeyeceğine biz karar veriyoruz. Üç gün boyunca hiçbir ülke boğazdan geçmedi.

Bugün Hürmüz Boğazı'nda hiçbir geçiş olmayacak. Bu boğazdaki kara listemiz, hangi bayrağı taşırsa taşısın Amerika, İngiltere ve İsrail’dir. Hangi bayrağı taşırsa taşısın, varış noktası İsrail olan hiçbir ülke boğazdan geçemeyecek.

10'dan fazla gemi ve tanker hedefimiz oldu. Trump, 'Deniz Kuvvetlerini yok ettim' diyor ama geçmek isteyen her gemi füzelerimizin hedefi olacak."