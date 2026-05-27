İran devlet televizyonu duyurdu: Hürmüz Boğazı'nda ABD ablukası kalkıyor

İran devlet televizyonu, Tahran ile Washington arasında hazırlanan mutabakat zaptına ilişkin ilk gayriresmi çerçeve taslağına ulaşıldığını açıkladı.

Haberde, “İslamabad Memorandumu” olarak anılan çerçevenin henüz nihai hale getirilmediği belirtilirken, İran’ın “somut doğrulama” olmadan herhangi bir adım atmayacağı ifade edildi.

Taslağa göre İran, Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemi trafiğini bir ay içerisinde savaş öncesi seviyeye geri döndürmeyi taahhüt etti. Boğazdaki gemi trafiğinin yönetimi ve rotalarının İran ile Umman işbirliğiyle yürütüleceği aktarıldı.

İran devlet televizyonu, askeri gemilerin taslak anlaşmanın kapsamı dışında tutulduğunu duyurdu.

Taslak metinde ayrıca ABD’nin İran çevresindeki askeri güçlerini geri çekeceği ve deniz ablukasını kaldıracağı bilgisine yer verildi.

İRANLI MÜZAKERECİ DOHA’DAN DÖNDÜ

İran’ın baş müzakerecisi Muhammed Bakır Kalibaf’ın, Doha’da Katarlı yetkililerle yaptığı temasların ardından İran’a döndüğü bildirildi.

İran devlet televizyonu, nihai anlaşmanın 60 gün içerisinde sağlanması halinde mutabakatın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla bağlayıcı hale getirileceğini açıkladı.