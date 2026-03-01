İran Devrim Muhafızları: ABD ve İngiltere'ye ait 3 petrol tankeri füzelerle vuruldu

İran Devrim Muhafızları, “Vaat-i Sadık 4 Operasyonu”nun sekizinci bildirisi kapsamında yeni saldırılara ilişkin açıklama yaptı:

Vaat-i Sadık 4 Operasyonu'nun yedinci ve sekizinci dalgaları, bugün öğleden önce, art arda yapılan füze atışları ve yoğun insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla Amerikan-Siyonist hedeflere yönelik olarak gerçekleştirildi.

Kuveyt'teki ABD'ye ait Ali El-Salim Deniz Üssü, son saldırıların ardından tamamen faaliyet dışı kaldı ve Kuveyt'teki ABD'ye ait Muhammed El-Ahmed adlı üç denizaltı altyapı tesisi de imha edildi.

Bahreyn'in Mina (limanı) Selman'daki ABD Deniz Üssü'ne 4 adet insansız hava aracı (İHA) isabet etti ve üssün komuta ve lojistik merkezlerinde ağır hasar meydana geldi.

3 PETROL TANKERİ FÜZELERLE VURULDU

Saldırgan düşmanın deniz hedeflerine yönelik saldırıların devamında, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı bölgesinde bulunan, ABD ve İngiltere'ye ait (yaptırım ihlalcisi) 3 petrol tankeri füze isabeti aldı ve halen yanmaktadır.

Bahreyn'deki Amerikan askeri personelinin konuşlandığı bölge 2 balistik füzeyle, bölgedeki diğer ABD üsleri ise ardışık saldırılarla vuruldu. Bu saldırılar sonucunda şu ana kadar 560 Amerikan askerinin öldüğü veya yaralandığı bildirildi.

AMERİKAN ASKERLERİ ARASINDA PSİKOLOJİK KRİZ

Amerikan ve Siyonist üslerinde kesintisiz duyulan ambulans sirenleri, ayrıca sahadan alınan haberler ve istihbari değerlendirmeler ışığında, Amerikan askerleri ve Siyonist yerleşimciler arasında psikolojik bir kriz yaşandığı gözlemlenmektedir. İran Silahlı Kuvvetleri'nin hedefli baskıları artırmasıyla birlikte, kuşkusuz bu durum onlar için daha da daraltıcı bir hal alacaktır.

Son olarak, füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının sürekli ve yoğun bir şekilde devam ettiğini hatırlatırız. İran Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki İran milletinin yiğit evlatlarının taarruzdaki başarıları, şerefli İran milletine duyurulacaktır.

Zafer, ancak Aziz ve Hakim olan Allah katındandır.

İslam Devrimi Muhafızları Ordusu