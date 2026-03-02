İran Devrim muhafızları: İsrail başbakanlık ofisi hedef alınmış ve ağır bir darbe indirilmiştir

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, “Vaad-i Sadık 4” operasyonunun 10. dalgasına ilişkin yeni bir bildiri yayımladı.

Açıklamada, “Siyonist rejimin cani başbakanının ofisi ve bu rejimin Hava Kuvvetleri Komutanı'nın bulunduğu yer, 10. dalgada gerçekleştirilen hedefli ve sürpriz Hayber füzeleri saldırılarında, İran İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetleri tarafından hedef alınmış ve ağır bir darbe indirilmiştir.” ifadeleri kullanıldı:

Netanyahu'nun kaderi belirsizliğini koruyor

Bu bildiriye göre, İran'ın işgal altındaki topraklara yönelik başarılı füze saldırıları 10. dalgada Siyonist rejimin hükümet kampüsünü hedef almıştır ve bu saldırıların kazanımları ile ek bilgiler daha sonra duyurulacaktır.