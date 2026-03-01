İran Devrim Muhafızları: İsrail’in “TAD” radar sistemi BAE’de imha edildi
İran Devrim Muhafızları, “Vaat-i Sadık 4” operasyonu ile BAE’deki “TAD” radarının tamamen imha edildiğini, Amerikan uçak gemisi grubuna ait yakıt ikmal gemisinin operasyon dışı bırakıldığını ve bölgedeki ABD deniz unsurlarının takibinin sürdüğünü duyurdu.
İran Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Ofisi, "Vaat-i Sadık 4" operasyonunun son dalgasına ilişkin kritik ayrıntıları paylaştı. Yapılan açıklamada, bölgedeki stratejik hedeflerin tam isabetle vurulduğu belirtildi:
Siyonist rejimin füze savunma ağının Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki "El-Ruveys" bölgesinde bulunan "TAD" radarı, Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait nokta atışı bir füzenin isabet etmesi sonucu tamamen imha edildi.
Çabahar sahilinin 700 kilometre açığında bulunan Amerikan uçak gemisi grubuna ait yakıt ikmal gemisi, insansız hava aracı ve füze sistemlerinin hedefi oldu, etkisiz hale getirilerek operasyon döngüsünün dışına çıkarıldı.
Devrim Muhafızları'na ait gelişmiş gemi savar füze sistemi, bölgedeki Amerikan deniz filosunu takibe devam ediyor.