İran Devrim Muhafızları: Kuveyt'teki ABD üssü vuruldu, çok sayıda Amerikan askeri öldü

İran Devrim Muhafızları, yayımladığı “4 numaralı duyuru” ile “Vaat Sadık-4” operasyonunun beşinci dalgasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Hint Okyanusu’nda Cebel Ali demirleme sahasında Amerikan gemilerine mühimmat taşıdığı belirtilen MSP gemisinin dört insansız hava aracıyla vurulduğu ifade edildi. Geminin art arda meydana gelen hasar ve patlamalar sonucu tamamen hizmet dışı kaldığı aktarıldı.

ÇOK SAYIDA AMERİKAN ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Duyuruda, Kuveyt’in Abdullah Mübarek bölgesindeki Amerikan Deniz Üssü’nün 4 balistik füze ve 12 insansız hava aracıyla hedef alındığı belirtildi. Üssün ana altyapısının imha edildiği ve çok sayıda Amerikan askerinin öldüğü ya da yaralandığı bildirildi.

Ayrıca, Hint Okyanusu’nda Amerikan gemilerine yakıt ikmali yaptığı belirtilen MST sınıfı muharebe destek gemisinin İran yapımı Kadir-380 füzeleriyle vurulduğu kaydedildi.

Açıklamanın sonunda, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri unsurlarının operasyonlara devam edeceği mesajı verildi.