İran devriminin 39'uncu yılı etkinlikleri kapsamında İran Ankara Büyükelçiliğinde söyleşi yapıldı. Büyükelçilik Kültür Müsteşarı Hasan Safarkhani, 39 yıldır İran'ın zorlu süreçlerden başarıyla çıktığını söyledi. Eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek de Türk-İran dostluğuna dikkat çekti

İran devriminin 39'uncu yıl dönümünde Ankara'da devrimi konu alan etkinlik düzenlendi.



Geçmişten geleceğe İran'ın son durumunun değerlendirildiği ekinliğe İran Ankara Büyükelçiliği ev sahipliği yaptı.



Ulusal Kanal'a konuşan Büyükelçilik Kültür Müsteşarı Hasan Safarkhani, ülkesinin 39 yıldır ambargo ve yaptırımlar gibi zorlu süreçlerden başarıyla çıktığını söyledi.



Safarkhani, İran'ı bugün geldiği konum açısında da değerlendirdi.



Söyleşiye katılmak için gelen eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek de değerlendirmelerde bulundu. Zeybek, emperyalist projelere karşı Türk İran dostluğunu önemli olduğunu vurguladı.



HABER: ÜNSAL ERGEL

KAMERA: HALİT YAĞCI



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