İran Devrimi’nin 41. yılı kutlandı

İran Milli Günü kutlandı. Kutlamada Astana ve Batı Asya vurgusu öne çıktı.

İran İslam Devrimi’nin zafere ulaşması ve İran İslam Cumhuriyeti Milli Günü’nün 41’inci yılı kutlandı. Kutlama için İran’ın Ankara Büyükelçiliği tarafından resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay katıldı.

Resepsiyonda bulunan siyasi parti liderleri arasında Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici yer aldı. Vatan Partisi heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Şule Perinçek, Genel Sekreter Utku Reyhan, Uluslararası İlişkiler Bürosu Üyesi Yusuf Tunçer ve Ekonomist Bülend Kırmacı da bulundu.

Resepsiyonda İran’ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand, bir konuşma yaptı, İran İslam Devrimi’nin 41’inci yılını kutladı. İran ve Türkiye’nin ikili ilişkilerinin yanı sıra çok taraflı bölgesel kuruluşların da üyesi olduğunu ifade etti.

Farazmand, ayrıca İran ve Türkiye’nin Batı Asya’nın iki önemli ülkesi olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Farazmand, Sözde Ortadoğu Barış Planı’na karşı çıktıklarını da belirtti.

Bakan Pakdemirli ise Türkiye’nin İran’ın yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

Pakdemirli konuşmasında iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinden bahsetti.



HABER:BUSE GENÇTÜRK- KAMERA:UĞUR PİDECİ

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