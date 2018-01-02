İran'ın dini lideri Hameney resmi internet sayfasından: "Düşmanlarımız ülkede isyan çıkarttı. Savaş çıkartmaya çalışıyorlar. İsyan çıkartmak için para silah ve ajanları kullanıyorlar" açıklamasında bulundu.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei bugün haftalık olarak düzenlediği şehit aileleriyle görüşme programında; İran’ın izzeti, gelişmesi ve emniyetinin şehitlere borçlu olduğunu vurgulayarak, son günlerde yaşanan olaylarda düşmanların İslam nizamına darbe vurma telaşında olduğunu belirtti. Düşmanı ve emellerini engelleyen şeyin; şehitlerin fedakarlıklarının, cesaretlerinin ve imanlarının olduğunu söyledi.



Ayetullah Hamanei, düşmanın her zaman İran milletine zarar vermenin fırsatını kolladığını vurgulayarak; son günlerde yaşanan olaylarda İran düşmanları para, silah, politika ve güvenlik servisleri başta olmak üzere çeşitli araçlarla İslam nizamına zarar vermek için ittifak kurdular açıklamasında bulundu.



İslam İnkılabı Rehberi, bu konu hakkında söyleyecek sözlerinin olduğunu ve zamanı geldiğinde konu hakkında konuşma yapacağını belirtti.



İslam İnkılabı Rehberi; Batı Asya ve Kuzey Afrika'daki bazı ülkelerin esef verici durumuna işaretle, “dayatma savaşı sırasında düşman Baas, İran'ı işgal etseydi kimseye acımadan Libya ve Suriye'nin bugünkü durumundan daha kötüsünü İran için yapmış olurdu” açıklamasında bulundu./Tesnim