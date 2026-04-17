İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hatibzade: "Geçici ateşkesi kabul etmiyoruz, savaş sonsuza dek bitmeli!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde bu yıl beşincisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF2026), İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade'nin bölgedeki ateşkes süreci ve Hürmüz Boğazı'na yönelik açıklamalarına sahne oldu. Serik ilçesi Belek turizm bölgesindeki NEST Kongre Merkezi'nde "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Başetmek" temasıyla 17-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen forumun ilk gününde konuşan Hatibzade, savaşın Lübnan'dan Kızıldeniz'e kadar tüm bölgede bütünüyle sona erdirilmesi gerektiğini bildirdi.

GEÇİCİ ATEŞKESE KESİN VETO: "BU KISIR DÖNGÜ SONA ERMELİ"

Düşmanlığın sona erdirilmesine son derece bağlı olduklarını ve temel politikalarının savaşın tamamen bitmesi olduğunu aktaran Hatibzade, Tahran'da Mareşal Asimoni'nin arabuluculuğunda devam eden müzakerelerin de bu hedefi taşıdığını kaydetti. Geçici çözüm arayışlarına kapıyı kapatan Hatibzade, şu ifadeleri kullandı:"Biz geçici herhangi bir ateşkesi kabul etmiyoruz. Çünkü diplomasiyi tüketmek için diplomasinin kullanıldığı ve ardından yeniden savaş başlatıldığı bu kısır döngü sona ermeli. Bu, burada ve sonsuza dek bitmeli. Şu anda Tahran'da devam eden müzakereler, Mareşal Asimoni'nin yürüttüğü arabuluculuk da tam olarak bu hedefe ulaşmayı amaçlıyor"

Ateşkesin kapsamının dar bir alanda kalmaması, genişletilmesi gerektiğine işaret eden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, "Biz, bu düşmanlığın sona erdirilmesine son derece bağlıyız. Ve bizim baktığımız şey, bölgedeki bu savaşın bütünüyle sona erdirilmesidir. Bu da uzun yıllardır bizim politikamızdır. Pakistanlılarla ve Amerikalılarla ateşkesi kabul etmeleri yönünde görüştüğümüzde, bunun bölgenin her yerini kapsaması gerektiğini söyledik. Bu da Lübnan'dan Kızıldeniz'e kadar İran'ın bu savaşı sona erdirme konusunda ne derece kararlı olduğunu gösteriyor" dedi.

"BEDELİNİ KÜRESEL EKONOMİ ÖDÜYOR"

Toplantıda Hürmüz Boğazı'nın statüsü ve güvenliği de gündeme geldi. Boğazın İran'ın karasuları ve topraklarının bir parçası olduğunu hatırlatan Hatibzade, binlerce yıldır kendi kararlarıyla bu geçişi açık tuttuklarını vurguladı. ABD ve İsrail'in bölgedeki eylemlerini eleştiren Hatibzade, sözlerine şöyle devam etti:"Biliyorsunuz ki Hürmüz Boğazı İran'ın karasularındadır. İran topraklarının bir parçasıdır. Ancak İran'ın kararıyla binlerce yıldır açıktı. Amerikalılar ve İsrailliler İran'a karşı bu saldırganlığı başlatarak, tüm bölgeyi boğmaya, İran'ı boğmaya ve savaş ekonomisini boğmaya karar verdiler. Küresel ekonomi de bunun bedelini ödüyor. Buna onlar karar verdi. Bu, sebepsiz bir saldırganlıktı, sebepsiz bir savaştı ve Amerikalıların tercih ettiği bir savaştı. Bu savaşı neden başlattıkları sorusuna cevap vermek zorundalar"

İran'ın sorumlu bir aktör olarak hareket ettiğini ve boğazın açık kalmasına büyük önem verdiğini ifade eden Hatibzade, ortaya çıkan yeni durum karşısında bazı değişikliklere gidilmesinin şart olduğunu belirtti. Hatibzade, "İran son derece kararlı ve sorumlu bir aktördür. Ve biz bu boğazın sonsuza kadar açık kalmasına büyük önem veriyoruz. Ancak yeni bir protokolün mutlaka benimsenmesi gerekir. Yalnızca güvenlik nedeniyle değil, güvenli geçiş hedefleri ve aynı zamanda sahip olduğumuz çevresel kaygılar nedeniyle de ortaya çıkan bu yeni durum bunu gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

Savaşın tamamen sonlanması ve İran'ın ulusal egemenliğine saygı duyulması halinde Hürmüz Boğazı'nın geleceğine dair güvence veren Hatibzade, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:"Eğer bu savaş bir kez ve sonsuza dek sona ererse ve Amerikalılar son derece adil, dengeli ve hakkaniyetli olan şart ve şartları kabul etmeye karar verir, maksimalist pozisyonlarını terk eder ve sahadaki gerçekleri kabullenirse; yani hiç kimsenin uluslararası hukuku ihlal ederek başka bir ülkeye karşı saldırı başlatamayacağını, İran'ın toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini kabul ederse, o zaman size temin ederim ki Hürmüz Boğazı sonsuza kadar barışın ve sükunetin boğazı olacaktır"