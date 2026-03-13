İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’den Türkçe paylaşım

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından Türkçe paylaşım yaparak Türkiye’ye teşekkür etti. Erakçi, Ramazan ayında Türk halkının İran için ettiği duaların ve dayanışmanın büyük moral kaynağı olduğunu söyledi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya platformu X üzerinden Türkçe bir mesaj yayımladı.

Erakçi, mesajında Türkiye ve Türk halkına teşekkür ederek Ramazan ayında gösterilen dayanışmanın İran halkı için moral kaynağı olduğunu belirtti.

Erakçi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ramazan’ın bu mübarek günlerinde kardeş Türk milletinin ve dost Türkiye Cumhuriyeti’nin İran halkı için ettiği dualar ve gösterdiği dayanışma bizler için büyük bir güç ve moral kaynağıdır.

İran, egemenliğini ve halkının güvenliğini kararlılıkla savunmaya devam edecektir.

Adaletin ve barışın galip geleceğine inanıyoruz. Dualarınız ve desteğiniz için içtenlikle teşekkür ederiz.”

Laricani: “Bizim liderimiz halkın arasında, sizin lideriniz Epstein adasında”Laricani: “Bizim liderimiz halkın arasında, sizin lideriniz Epstein adasında”Gündem
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
Türkiye’ye doğru hiçbir mühimmat fırlatılmamıştır
Siyah çayda boya, sucukta sakatat!
Sinpaş Reserve Marmaris
Türkiye, fiber altyapıda Avrupa'nın ilk 3 ülkesi arasında
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
Sonradan takılan ekran ve ses sistemlerine ceza
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındı
Netanyahu'dan olsa olsa ikinci Hitler çıkar
Çok Okunanlar
BİM’den bayram hazırlığı: Çikolata ve şekerleme fırsatları başladı BİM’den bayram hazırlığı: Çikolata ve şekerleme fırsatları başladı
Meteoroloji 30 ili uyardı: Yarın kuvvetli sağanak geliyor Meteoroloji 30 ili uyardı: Yarın kuvvetli sağanak geliyor
500 bin TL’nin 32 günlük getirisi şaşırttı! 500 bin TL’nin 32 günlük getirisi şaşırttı!
Siyah çayda boya, sucukta sakatat! Siyah çayda boya, sucukta sakatat!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum