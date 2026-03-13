İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’den Türkçe paylaşım

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya platformu X üzerinden Türkçe bir mesaj yayımladı.

Erakçi, mesajında Türkiye ve Türk halkına teşekkür ederek Ramazan ayında gösterilen dayanışmanın İran halkı için moral kaynağı olduğunu belirtti.

Erakçi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ramazan’ın bu mübarek günlerinde kardeş Türk milletinin ve dost Türkiye Cumhuriyeti’nin İran halkı için ettiği dualar ve gösterdiği dayanışma bizler için büyük bir güç ve moral kaynağıdır.

İran, egemenliğini ve halkının güvenliğini kararlılıkla savunmaya devam edecektir.

Adaletin ve barışın galip geleceğine inanıyoruz. Dualarınız ve desteğiniz için içtenlikle teşekkür ederiz.”