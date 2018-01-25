İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, hükümete yakın Yeni Şafak Gazetesi'nde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendiren Zarif, bölge ülkelerine Batı Asya'yı kapsayan "güçlü bir bölge yaratma" ve bölgede "güvenlik ağı oluşturma" çağrısı yaptı

"Batı Asya’da hükümetler ve milletler arasında diyalog açığı var" dedi. Bölgenin güçlenmesi için 2 kritik çağrıda bulundu.



İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, hükümete yakın Yeni Şafak gazetesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.



Bölgesel gelişmeleri değerlendiren Zarif, terör örgütü IŞİD'in yenilmesinin bölgede istikrarın sağlanması açısından yeni bir dönemin müjdecisi olabilileceğini söyledi.



Dünyanın batı sonrası bir düzene evrildiğini belirten Zarif, bölge ülkelerine Batı Asya'da bütünleşmeyi sağlayacak 2 öneri yaptı.



Zarif, "İki kavram, Batı Asya bölgesinde belirmeye başlayan paradigmayı şekillendirebilir. Bunlardan biri "güçlü bir bölge yaratma" diğeri ise "güvenlik ağı oluşturma" düşüncesidir. Böylece küçük ve büyük ülkeler, hatta tarih boyunca birbirlerine rakip olan ülkeler, bölgede istikrarın tesis edilmesine yardımcı olabilirler. Katılımcılık fikrinin öne çıktığı bu düşüncede büyük ülkeler tarafından bir oligarşi sistemi kurulmasının önüne bir set çekilir, küçük ülkelere katılım ve rol ifa etme imkanı tanınır." ifadelerini kullandı.



Bölgede güvenlik ağı oluştuma projesinin ütopik olmadığını ifade eden İran Dışişleri Bakanı, projenin kurallarının da basit olduğunu söyledi.



İran Dışişleri Bakanı, "Basit kurallar var. Bunlar BM senetlerinde belirtilen hedefler ve ilkeler başta olmak üzere, ülkelerin eşit derecede egemenlik hakkına sahip olması, tehdit veya güç kullanmaktan kaçınmak, sorunların barışçıl yollardan çözüme kavuşturulması, ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı duyulması, ülkelerin iç işlerine müdahele edilmemesi ve ülkelerin kendi kaderlerini belirleme hakkına saygı gösterilmesi gibi ortak standart kurallardır." diye yazdı.



İran'ın Fars Körfezi’nde Bölgesel Diyalog Forumu'nun kurulmasını önerdiğini belirten Zarif, "Komşularımızdan bu daveti kabul etmelerini, Avrupalı ve batılı müttefiklerinin de onları buna teşvik etmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr