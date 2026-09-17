İran Dışişleri Bakanı Erakçi Pekin'den duyurdu! "Bölgede stratejik dengeleri değiştirecek kararlar aldık"

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile masaya oturan Erakçi, müzakerelerin ardından yaptığı açıklamada Pekin’de varılan mutabakatların Batı Asya başta olmak üzere küresel jeopolitikte yeni bir dönemi başlatacağını belirtti. Tahran'ın Pekin ile kurduğu derin stratejik ortaklığa vurgu yapan Erakçi, "Bugün alınan kararlar, bölgede gelecekteki stratejik dengeleri belirleyecek ve ölçülemeyecek derecede zincirleme etkilere yol açacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"ÖLÇÜLEMEYECEK DERECEDE ZİNCİRLEME ETKİLER DOĞURACAK"

Pekin temaslarının sahadaki dengeleri doğrudan etkileyeceğini ifade eden Erakçi’nin mesajları öne çıktı:

Tahran yönetiminin Çin ile yıllar içinde inşa edilen ve karşılıklı güvene dayanan stratejik ortaklığa en üst düzeyde değer atfettiği vurgulandı.

Ziyaretin yalnızca ikili ilişkileri değil, uluslararası dengeleri de şekillendirecek boyutta olduğu belirtilerek, atılan adımların Batı Asya ve Körfez hattında derin zincirleme sonuçlar yaratacağı kaydedildi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin görüşmede Yemen krizine ilişkin yaptığı barışçıl çözüm çağrısı da müzakere başlıkları arasında yer aldı.

Şİ CİNPİNG’İN 4 TEMEL BARIŞ İLKESİNE TAHRAN’DAN TAM DESTEK

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in bölgesel ve küresel krizlerin çözümüne yönelik sunduğu çerçeveye tam destek verdiklerini ifade etti:

Xi Jinping tarafından formüle edilen barış vizyonunun sahadaki tıkanıklıkları aşmada kilit role sahip olduğu vurgulandı.

Bölgesel istikrarın sağlanması için temel alınan 4 ilke; ulusal egemenlik, uluslararası hukukun üstünlüğü, güvenlik ve kalkınma dengesi ile barış içinde bir arada yaşama prensipleri olarak teyit edildi.

KRİTİK GÖRÜŞMENİN PERDE ARKASI VE ZAMANLAMASI

Görüşmenin gerçekleştiği hassas diplomatik takvim dikkat çekti:

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Abbas Erakçi arasındaki zirve, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında gelecek hafta yapılması planlanan kritik liderler zirvesi öncesinde gerçekleşti.

Çin resmi haber ajansı Xinhua, Erakçi'nin Pekin'e gerçekleştirdiği bir günlük çalışma ziyaretinde ikili ve bölgesel meselelerin tüm boyutlarıyla ele alındığını duyurdu.

İki mevkidaş, geçtiğimiz hafta sonu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen BRICS zirvesinde de ayaküstü kısa bir temas gerçekleştirmişti.