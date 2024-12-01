İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Suriye Devlet Başkanı Esad'la bir araya geldi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Erakçi, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Suriye Devlet Başkanı Esad'la bir araya geldi
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İran devlet televizyonunun haberine göre, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirmek üzere Şam’a giden Erakçi, temasları sırasında İran'ın Suriye’ye olan desteğini bir kez daha vurguladı.

Görüşmeye ilişkin detaylı bir açıklama yapılmazken, Erakçi'nin Şam'a hareket etmeden önce basına verdiği demeçte şu ifadeleri kullandığı bildirildi:
"İran, Suriye hükümeti ve ordusunu kararlılıkla desteklemektedir. Bu ziyarette Tahran’ın mesajını Suriye yönetimine ileteceğiz."

Erakçi’nin ziyareti, bölgedeki son gelişmeler bağlamında İran ve Suriye arasındaki yakın iş birliğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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