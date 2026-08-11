İran Dışişleri Bakanı Erakçi zafer ilan etti! "Savaşı da diplomasiyi de kazandık"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta düzenlediği saldırılarla başlayan savaşın İran’ın zaferiyle sonuçlandığını açıkladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İran Dışişleri Bakanı Erakçi zafer ilan etti! "Savaşı da diplomasiyi de kazandık"
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İran Sağlık Bakanlığı’nda düzenlenen bir törende konuşan Erakçi, ülkesinin hem askeri hem de diplomatik alanda gücünü kanıtlayarak "yenilmez bir güç" olduğunu gösterdiğini savundu.

Erakçi, savaş sürecinde yabancı ülke temsilcileriyle yaptığı görüşmelere değinerek, uluslararası toplumun İran'ın sergilediği direnç karşısında şaşkınlığa uğradığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın savaşın başında İran’a yaptığı "koşulsuz teslimiyet" çağrısını hatırlatan Erakçi, "Koşulsuz teslimiyet mesajı yayımlayan aynı düşman, 20 gün sonra müzakereler için yalvarıyordu. Birçok yetkili bana hem sahada hem de diplomasi masasında kazandığımızı bizzat söyledi" dedi.

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