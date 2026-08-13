İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den Fransa'ya sert çıkış: "İkiyüzlülüğünüz utanç verici!"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot’nun duyurduğu bildiriye sosyal medya hesabı X üzerinden tepki gösteren Erakçi, Paris yönetimini "ikiyüzlülükle" suçladı.

Fransa ve Batılı ülkelerin insan hakları konusunda dünyaya vaaz vermeyi bırakması gerektiğini belirten Erakçi, Fransa'nın İsrail'in Gazze'deki soykırımına ve İran'a yönelik saldırganlıklara açık destek verdiğini vurguladı. Erakçi paylaşımında, "İsrail’in Gazze’deki soykırımına ve İran’a saldırganlığa verdiğiniz destek kendinize atfettiğiniz her türlü ahlaki üstünlüğü yok etti. İkiyüzlülük bariz ve utanç vericidir" ifadelerini kullandı.