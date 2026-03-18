İran Dışişleri Bakanı Erakçi’den Hüseyin Fırat için Türkçe taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran’da İsrail füzesinin TIR’ına isabet etmesiyle hayatını kaybeden Türk şoför Hüseyin Fırat için sosyal medya hesabı üzerinden Türkçe bir taziye mesajı yayımladı.

Erakçi’nin açıklama şu şekilde:

“İran topraklarında, düşman ABD-İsrail tarafından hedef alınan emekçi Türk şoför Hüseyin Fırat’ın mazlum şekilde şehit edilmesi, saldırganların masum ve sivilleri hedef aldığının açık bir göstergesidir. Bu mübarek ayda o aziz şehide Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dilerim.”