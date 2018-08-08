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İran Dışişleri Bakanı Zarif: Artık kimse ABD'ye güvenmiyor!

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin 'istikrarsız kararları yüzünden dünyanın güvenini kaybettiğini' ve bu sebeple 'ABD'yle yeni görüşmeleri düşünmenin zor olduğunu' söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif: Artık kimse ABD'ye güvenmiyor!

İran devlet yayını olan IRINN'e yaptığı açıklamada "Şimdi müzakere ettiğimizi düşünün, onlara nasıl güvenebiliriz?" diyen Zarif, "Amerika sürekli zig-zag çiziyor, bu yüzden şimdi onlara kimse güvenmiyor" ifadelerini kullandı.

Zarif, ABD'nin İran'a yönelik yaptırım kararlarını ilan etmesinden bir gün sonra konuştu.

Trump, İran'ın bölgedeki 'biz dizi kötü davranışını' kapsayan bir anlaşma için görüşme yapmak istediğini söyledi, ancak bu talep İran tarafından reddedildi.

"Bu sefer büyük bir farklılık var" diyen Zarif, "Önceden kimse İran'ı desteklemedi. Ancak şimdi, dünyadaki bütün ülkeler İran'ı destekliyor" dedi.

Etiketler; #iran #cevad zarif
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