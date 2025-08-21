İran Donanması dev tatbikata başladı: Füzeler hedefi vurdu

Tatbikat, Tuğamiral Abbas Hasani’nin açıklamasına göre Kuzey Hint Okyanusu ve Umman Denizi’nde iki gün sürecek fiili safhalarla devam edecek.

Tatbikata suüstü ve denizaltı birlikleri, hava unsurları, kıyı ve deniz konuşlu füze platformları ile elektronik harp birimleri katılıyor. Hasani, tatbikatın füze atışları, elektronik harp manevraları ve İHA eğitimlerini kapsadığını belirtti ve bunların son yıllarda edinilen tecrübelere dayandığını vurguladı.

İRAN'IN FÜZE KAPASİTESİ GENİŞLİYOR

Tatbikatta donanmanın “Nasır” ve “Kadir” deniz kruvaziyer füzeleri ile “Kader” kıyıdan gemisavar füzeleri kullanıldığı, bu sistemlerle denizdeki hedeflerin eşzamanlı olarak imha edildiği bildirildi.

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade ise ülkenin önceki ABD-İsrail saldırısında kullanılanlardan daha gelişmiş füzelere sahip olduğunu söyledi. Bakan, yeni sistemlerin olası bir düşman müdahalesinde kullanılacağını ve savunma sanayisinin daha etkili nesiller geliştirdiğini belirtti.

İran medyasına göre donanmanın güçlenmesi ve çok uluslu tatbikatlara katılımı, özellikle Bölge’deki askeri varlığı ile öne çıkan ABD’ye mesaj niteliği taşıyor. Tahran, bölgesel dış müdahaleye izin vermeyeceğini savunuyor.