İran Donanması dev tatbikata başladı: Füzeler hedefi vurdu

İran basını, donanmanın tatbikatın ilk gününde Kadir ve Nasır seyir füzeleri ile Kader orta menzilli gemisavar füzelerini kullanarak denizdeki yüzey hedeflerini başarıyla imha ettiğini duyurdu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İran Donanması dev tatbikata başladı: Füzeler hedefi vurdu
Yayınlanma:

Tatbikat, Tuğamiral Abbas Hasani’nin açıklamasına göre Kuzey Hint Okyanusu ve Umman Denizi’nde iki gün sürecek fiili safhalarla devam edecek.

Tatbikata suüstü ve denizaltı birlikleri, hava unsurları, kıyı ve deniz konuşlu füze platformları ile elektronik harp birimleri katılıyor. Hasani, tatbikatın füze atışları, elektronik harp manevraları ve İHA eğitimlerini kapsadığını belirtti ve bunların son yıllarda edinilen tecrübelere dayandığını vurguladı.

İRAN'IN FÜZE KAPASİTESİ GENİŞLİYOR

Tatbikatta donanmanın “Nasır” ve “Kadir” deniz kruvaziyer füzeleri ile “Kader” kıyıdan gemisavar füzeleri kullanıldığı, bu sistemlerle denizdeki hedeflerin eşzamanlı olarak imha edildiği bildirildi.

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade ise ülkenin önceki ABD-İsrail saldırısında kullanılanlardan daha gelişmiş füzelere sahip olduğunu söyledi. Bakan, yeni sistemlerin olası bir düşman müdahalesinde kullanılacağını ve savunma sanayisinin daha etkili nesiller geliştirdiğini belirtti.

İran medyasına göre donanmanın güçlenmesi ve çok uluslu tatbikatlara katılımı, özellikle Bölge’deki askeri varlığı ile öne çıkan ABD’ye mesaj niteliği taşıyor. Tahran, bölgesel dış müdahaleye izin vermeyeceğini savunuyor.

Trump’ın baskıları ters tepti: Çin ve Hindistan Rus petrolünde alımları artırıyorTrump’ın baskıları ters tepti: Çin ve Hindistan Rus petrolünde alımları artırıyorDış Politika
Ufuk Bayraktar haraç iddiasıyla gözaltına alındı: Serbest mi bırakıldı?Ufuk Bayraktar haraç iddiasıyla gözaltına alındı: Serbest mi bırakıldı?Gündem
iran tatbikat
Günün Manşetleri
MEB ve Türk Telekom'dan öğretmenlere özel tarife geliyor
İran Donanması dev tatbikata başladı
Çin ve Hindistan Rus petrolünde alımları artırıyor
Mühendisler iş bırakacak!
Türkiye'den İsrail'e gemi yasağı
CHP’den AK Parti’ye geçişin perde arkası
MSB’den kritik açıklamalar!
Okullar açılmadan valilikten kritik talimat
Zelenski, Putin ile Türkiye’de görülebileceğini açıkladı
55 şüpheli yakalandı, 23’ü tutuklandı
Çok Okunanlar
25 ili sağanak yağış vuracak 25 ili sağanak yağış vuracak
250 bin liranın 32 günde getirisi dudak uçuklattı! 250 bin liranın 32 günde getirisi dudak uçuklattı!
Altında düşüş devam ediyor: 21 Ağustos güncel altın fiyatları Altında düşüş devam ediyor: 21 Ağustos güncel altın fiyatları
Ağustos 2025'te emekliye promosyon yarışı Ağustos 2025'te emekliye promosyon yarışı
21 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin kaç TL? 21 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin kaç TL?