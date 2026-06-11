İran Dünyaya resmen ilan etti! "Artık kapalı!"

İran Fars Körfezi Su Yolu İdaresi, tırmanan askeri gerilim ve güvenlik riskleri nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir emre kadar ticari gemiler ve petrol tankerleri dahil olmak üzere, istisnasız tüm deniz trafiğine kapalı kalacağını resmen ilan etti.

RESMİ KURUM AÇIKLADI: "İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR KAPALI"

Boğazın denetlenmesi ve lojistik geçiş süreçlerinin yönetilmesi amacıyla yeni kurulan Fars Körfezi Su Yolu İdaresi, X (Twitter) platformu üzerinden küresel denizcilik şirketlerine yönelik bağlayıcı bir bildiri yayımladı. Kurum tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bölgedeki Amerikan güçlerinin saldırganlığının yol açtığı gerilimler ve İran silahlı kuvvetlerinin dün gece yaptığı açıklama nedeniyle Hürmüz Boğazı ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacaktır. Geçici izin verilen başvuru sahiplerinden sabırlı olmaları ve kurumumuzdan gelecek talimatları beklemeleri rica olunur."

ORDUNUN VURMA TEHDİDİ SİVİL KANATTA DA RESMİLEŞTİ

Süreci tetikleyen ilk hamle, ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) İran topraklarındaki çok sayıda noktayı bombalamasıyla başlamıştı. Saldırının hemen ardından İran ordusuna bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı acil koduyla bir askeri bildiri yayımlayarak boğazı kapattığını duyurmuştu.

Askeri kanattan yapılan ve sivil idare tarafından da teyit edilen o ilk amir hükümde şu tehditkar ifadeler yer almıştı: "Suçlu Amerika'nın şer eylemlerinin devamı ve o ülkenin saldırgan ordusunun Hürmüzgan eyaletinin güneyindeki bazı bölgelere saldırı başlatması nedeniyle bu andan itibaren Hürmüz Boğazı, tanker ve ticari gemiler dahil her türlü deniz aracının geçişine kapatılmıştır ve her türlü geçiş hedef alınacaktır."

Fars Körfezi Su Yolu İdaresi’nin bu son hamlesi, ordunun "geçecek gemileri hedef alma" tehdidinin arkasında durduğunu ve Hürmüz’deki ablukanın uzun soluklu bir siyasi/askeri krize dönüşeceğini dünyaya ilan etmiş oldu. Küresel petrol arzının kalbi konumundaki boğazın tamamen kilitlenmesi sonrası, dünya enerji piyasalarında ve borsa hatlarında dikey dalgalanmaların yaşanması bekleniyor.