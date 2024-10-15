İran düşmanlığının arkasında kim var?

Muhammed Ali el-Hüseyni, kendisini Lübnan'daki Arap İslam Konseyi Genel Sekreteri olarak tanıtan kişi, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah öldürülmeden bir gün önce televizyona çıkıp, Nasrallah’ın öldürüleceğini, İran’ın Nasrallah’ı sattığını söyledi. Mossad ile bağları olan Hüseyni’nin sözleri Türk medyasında günlerce yer buldu.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, Türk medyasında İran karşıtı haber yapılmasının bir tesadüf olmadığı belirtti.

Ali Fuat Gökçe, "Nasrallah öldürüldükten hemen sonra video servis ediliyor ve bütün Hizbullah'ın karşılığı, Nasrullah'ın karşılığı olanlar ama bizim bilmediğimiz kişiler hemen bu video üzerinde ki bizim Türkiye'deki ulusal medyalarda da bu hepsi bir çoğu hem sesli, görüntülü medya hem de basın bu konuda bunu haber yaptırıyor. Şimdi bu hiç de tesadüf değildi. Dolayısıyla bu şekilde yapılan, adına ne diyelim, medyanın yapmış olduğu haberler mi olur, manipülatif bir girişim olur. Bütün bunlar bir plan dahilinde servis edilerek Türk kamuoyu bu konuda ikiye ayrılmaya çalışıldı." dedi.

Ali Fuat Gökçe, İsrail’in Türkiye’de mezhepçiliği körüklediğini söyledi. Gökçe, "İsrail de bu şekilde mezhepsel yaklaşarak bölgedeki ayrılıkları, mezhepsel ayrılıkları kaşıyarak, provoke ederek bölgede kendine müzahir iktidarlar oluşturmaya çalışıyor." dedi.

Mossad’ın Türk medyasında etkili olduğunu söyleyen Ali Fuat Gökçe, Türkiye’de İran düşmanlığının Amerika Birleşik Devletleri tarafından dayatıldığını ifade etti. Gökçe, "Mossad’ın Türk medyasında etkili olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de İran düşmanlığı Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere emperyalist ülkeler tarafından dayatılmaktadır ve bununla ilgili olarak propagandası yapılmaktadır. Bu açık ve nettir." dedi.

Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, Türk kamuoyuna İran’ın savaşmadığı algısının yerleştirilmeye çalışıldığının altını çizdi. Gökçe, "İran'ın yapmış olduğu mücadele küçümsenmek isteniyor. İran bu işe dahil olmuyor diyorlar. Hep vekilleriyle mücadele ediyor diyorlar. O zaman işte ardından İran füze atıyor, düşmedi diyorlar. Düşüyor, vurmadı diyorlar. Vuruyor, etki etmedi diyorlar. Etki ediyor, bu sefer hiçbir şey söyleyemiyorlar. Böyle bir sessizlik içerisinde kalıyorlar." dedi.