İran Genelkurmayından ABD'ye sert rest: "Yine bir bataklığa saplanacaksınız!"

Tahran yönetiminden Washington’a yönelik çok sert ve gözdağı niteliğinde bir açıklama geldi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İran Genelkurmayından ABD'ye sert rest: "Yine bir bataklığa saplanacaksınız!"
Yayınlanma: Güncellenme:

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD’nin İran topraklarına veya çıkarlarına yönelik olası askeri müdahalelerine karşı uyarılarda bulunarak, bölgedeki dengeleri sarsacak askeri senaryoların masada olduğunu ima etti.

 "ABD YİNE BİR BATAKLIĞA SAPLANACAK"

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na konuşan Genelkurmay Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD’nin son dönemdeki askeri hareketliliğini ve Tahran’ı hedef alan açıklamalarını doğrudan hedef aldı. Olası bir yeni saldırı dalgasının Washington için tam bir hüsranla sonuçlanacağını iddia eden Şikarçi, şu ifadeleri kullandı:

"ABD’nin İran’a yönelik olası yeni bir saldırı girişiminin, geçmiştekinden çok daha ezici ve yıkıcı sonuçları olacaktır. Ordumuz ve savunma unsurlarımız, saldırganlara karşı daha önce hiç karşılaşmadıkları, şaşırtıcı askeri senaryolar hazırlamıştır. Amerika, bölgede yeni bir maceraya atılması durumunda yine çıkamayacağı büyük bir bataklığa saplanacaktır."

 "ŞAŞIRTICI SENARYOLARLA KARŞI KARŞIYA KALACAKLAR"

Tuğgeneral Şikarçi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin savunma pozisyonundan çoktan çıktığını ve caydırıcı güç unsurlarıyla her an hazır kıta beklediğini vurguladı. Olası bir askeri çatışmada kör nokta taktikleri ve asimetrik savaş stratejileri uygulayacaklarının sinyalini veren Sözcü, Pentagon'un istihbarat raporlarında yer almayan sürpriz savunma ve saldırı sistemlerini devreye sokacaklarını belirtti. Bölgedeki Amerikan üslerinin ve donanma unsurlarının tamamen İran füzelerinin menzilinde olduğunu hatırlatan askeri kaynaklar, Tahran'ın stratejik sabrının bir sınırı olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

iran abd
Günün Manşetleri
Rasim Ozan Kütahyalı: Operasyon yerinde bir karar
İran Genelkurmayından ABD'ye sert rest
Uluslararası suç örgütü yöneticisi yakalandı!
Ticaret Bakanlığı'ndan fırsatçılara darbe!
Emlak Katılım 2026 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
Kuvvetli sağanak ve fırtına aynı anda vuracak!
Sürücüler dikkat! O yollar trafiğe kapatılıyor
Irak’ın talebiyle Interpol arıyordu! DEAŞ şüphelisi yakalandı
Uluslararası casusluk ağı çökertildi: 7 ajan tutuklandı
Çok Okunanlar
600 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 600 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Kuvvetli sağanak ve fırtına aynı anda vuracak! Kuvvetli sağanak ve fırtına aynı anda vuracak!
17 Mayıs 2026 altın fiyatları fırladı! 17 Mayıs 2026 altın fiyatları fırladı!
17 Mayıs 2026 akaryakıt fiyatları: Depoları dolduracaklar dikkat! 17 Mayıs 2026 akaryakıt fiyatları: Depoları dolduracaklar dikkat!
Mayıs 2026 emekli promosyonları 82 bin 500 TL'ye fırladı! Mayıs 2026 emekli promosyonları 82 bin 500 TL'ye fırladı!