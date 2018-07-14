"Amerika İzole edildi..." Bu tespit Amerika’nın hedefindeki başkent Tahran'dan. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesini hedef alan Amerikan ambargolarının Amerika'nın müttefiklerinden dahi kabul görmediğini söyledi. "Çin, Rusya, komşularız ve Avrupa, ABD'nin Tahran'a yönelik yaptırımlarını onaylamıyor" diyen Ruhani, olası kısıtlamalara karşı gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Nükleer anlaşmanın devamına ilişkin Avrupa temaslarını tamamlayan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin izole edildiğini söyledi.İran meclis başkanı Ali laricani ve İran Yargı Gücü Başkanı Ayetullah Sadık Laricani ile gerçekleştirdiği zirve sonrası konuşan İran Cumhurbaşkanı, "Amerika’nın yasa dışı eylemleri kendi müttefikleri arasında dahi kabul görmedi." dediABD'nin yaptırımlarına ilişkin Çin, Rusya, Avrupa ülkeleri ve komşu ülkelerle görüştük diyen İran Cumhurbaşkanı, "Görüştüğümüz taraflar ABD'nin Tahran'a yönelik yaptırımlarını onaylamıyor” ifadelerini kullandı.Üçlü zirvede ülkenin bu durumdan nasıl aşabileceğini ele aldık diyen İran Cumhurbaşkanı, halkın temel gereksinimlerini temin etmek için gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.Hasan Ruhani olası yeni yaptırımlar sürecinde, "Enerji, ulaşım, temel ihtiyaçlar ve üretim açısından ülkede herhangi bir sorun olmayacağına söz veriyoruz." ifadelerini kullandı.