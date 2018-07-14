Nükleer anlaşmanın devamına ilişkin Avrupa temaslarını tamamlayan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin izole edildiğini söyledi.
İran meclis başkanı Ali laricani ve İran Yargı Gücü Başkanı Ayetullah Sadık Laricani ile gerçekleştirdiği zirve sonrası konuşan İran Cumhurbaşkanı, "Amerika’nın yasa dışı eylemleri kendi müttefikleri arasında dahi kabul görmedi." dedi
ABD'nin yaptırımlarına ilişkin Çin, Rusya, Avrupa ülkeleri ve komşu ülkelerle görüştük diyen İran Cumhurbaşkanı, "Görüştüğümüz taraflar ABD'nin Tahran'a yönelik yaptırımlarını onaylamıyor” ifadelerini kullandı.
Üçlü zirvede ülkenin bu durumdan nasıl aşabileceğini ele aldık diyen İran Cumhurbaşkanı, halkın temel gereksinimlerini temin etmek için gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.
Hasan Ruhani olası yeni yaptırımlar sürecinde, "Enerji, ulaşım, temel ihtiyaçlar ve üretim açısından ülkede herhangi bir sorun olmayacağına söz veriyoruz." ifadelerini kullandı.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.