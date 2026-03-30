İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerden ücret alınmasını öngören tasarıyı onayladı
Yayınlanma: Güncellenme:
İran Meclis Güvenlik Komisyonu'nda Hürmüz Boğazı'na ücret uygulanması önerisi kabul edildi
Önerinin temel başlıkları şu şekilde:
· Boğazın güvenlik düzenlemeleri
· Seyir güvenliği
· Çevre sorunları
· Mali düzenlemeler ve riyali ücret sistemi
· Amerikalıların ve Siyonist rejimin geçişinin yasaklanması
· İran'ın egemenlik rolü ile silahlı kuvvetlerin yetkilerinin uygulanması
· Hukuki rejim yapısında sayın Umman ülkesinin iş birliği
· İran'a karşı tek taraflı yaptırımlara katılan ülkelerin geçişinin yasaklanması