İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerden ücret alınmasını öngören tasarıyı onayladı

İran Meclis Güvenlik Komisyonu'nda Hürmüz Boğazı'na ücret uygulanması önerisi kabul edildi

Önerinin temel başlıkları şu şekilde:

· Boğazın güvenlik düzenlemeleri

· Seyir güvenliği

· Çevre sorunları

· Mali düzenlemeler ve riyali ücret sistemi

· Amerikalıların ve Siyonist rejimin geçişinin yasaklanması

· İran'ın egemenlik rolü ile silahlı kuvvetlerin yetkilerinin uygulanması

· Hukuki rejim yapısında sayın Umman ülkesinin iş birliği

· İran'a karşı tek taraflı yaptırımlara katılan ülkelerin geçişinin yasaklanması