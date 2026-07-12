İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı: ABD bombardımana başladı

Bu hamlenin hemen ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ticari gemilere yönelik müdahaleleri gerekçe göstererek İran'a yönelik bu haftaki üçüncü büyük askeri saldırı dalgasını başlattığını duyurdu ve operasyon görüntülerini dünya kamuoyuyla paylaştı.

UYARI ATIŞIYLA GEMİ DURDURULDU, BOĞAZ KAPATILDI

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan resmi açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki kapatma kararının "yabancı müdahalenin oluşturduğu doğrudan güvenlik riski" nedeniyle alındığı belirtildi. Yetkisiz rotalarda seyreden yabancı unsurların bölgede istikrarsızlığa yol açtığını savunan Tahran yönetimi, uyarılara rağmen rotasını değiştirmeyen ve deniz güvenliğini riske atan bir ticari geminin uyarı atışlarıyla durdurulduğunu açıkladı. Bu sıcak temasın ardından Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği tamamen askıya alındı.

TAHRAN'DAN NET MESAJ: "ABD MÜDAHALESİ BİTENE KADAR GEÇİŞ YOK"

İran, ABD'nin bölgedeki askeri varlığı ve müdahaleleri tamamen sona erene kadar Hürmüz Boğazı'ndan hiçbir geminin geçişine izin verilmeyeceğini sert bir dille duyurdu. Körfez ülkelerine de gözdağı veren İranlı yetkililer, "Amerikan-Siyonist düşmanın kendi topraklarını veya karasularını kullanmasına izin veren ülkeler, bu askeri müdahalenin doğuracağı tüm ağır sonuçlardan doğrudan sorumlu tutulacaktır" ifadelerini kullandı.

CENTCOM GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI: ÜÇÜNCÜ DALGA BAŞLADI

İran'ın boğazı kapatma ve gemilere müdahale hamlesine Washington'dan yanıt gecikmedi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesapları üzerinden acil koduyla yaptığı açıklamada, İran askeri hedeflerine yönelik bu haftaki üçüncü saldırı dalgasının düğmesine basıldığını bildirdi. CENTCOM, savaş uçaklarının ve füzelerin ateşlenme anlarına ait sıcak operasyon görüntülerini de eş zamanlı olarak paylaştı. Küresel petrol ticaretinin kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı'ndaki bu kriz nedeniyle dünya enerji piyasaları ve diplomasi trafiği kırmızı alarma geçti.