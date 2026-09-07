İran Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatıyor mu? "Yasak bölge" ilan edildi

ran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin yeni başkanı Muhsin Rızai, Hürmüz Boğazı ve çevresini kapsayan yeni bir deniz "yasak bölgesi" ilan etmeye hazırlandıklarını duyurdu. Rızai, koordinatları yakında açıklanacak sahaya giren ve boğazı geçmeye teşebbüs eden tüm ticari ve askeri gemilerin tespit edilerek İran'ın resmi yaptırım ve hedef listesine alınacağını bildirdi.

ABD ABLUKASINDAN BASRA KÖRFEZİ'NE KADAR UZANACAK

İran devlet televizyonuna konuşan Muhsin Rızai, ilan edilecek kısıtlama sahasının sınırlarına ve operasyonel çerçevesine dair şu detayları paylaştı:

Yasak bölgenin sınırları, ABD donanmasının abluka uyguladığı deniz hattından başlayarak Hürmüz Boğazı boyunca ilerleyecek ve Basra Körfezi'nin iç kesimlerine kadar uzanacak.

Hürmüz Boğazı'nı kullanma amacıyla bölgeye giriş yaptığı tespit edilen her gemi doğrudan kara listeye alınacak ve hukuki ile operasyonel yaptırımlara maruz kalacak.

Uygulamanın tüm teknik ve askeri ayrıntıları önümüzdeki gün ve haftalarda kamuoyuna resmen ilan edilecek.

ARABULUCU ÜLKELERE SİTEM VE GARANTİ ŞARTI

Haziran ortasında ABD ile Tahran arasında varılan mutabakat zaptının karşılıklı suçlamalarla çöküşünü değerlendiren Rızai, arabulucu devletleri sert sözlerle eleştirdi.

Pakistan, Katar ve Umman gibi ülkelerin arabuluculuk sorumluluklarını yerine getirmediğini ve anlaşmayı ihlal eden tarafı engellemediğini belirten Rızai, İran'ın bundan sonraki süreçte yalnızca kesin ve bağlayıcı "somut garantiler içeren bir diplomasi" modelini kabul edeceğini vurguladı.

Washington yönetiminin ise tıkanan müzakerelerin ardından hem boğazdaki çatışmalara askeri karşılık veren hem de İran'ın mali kaynaklarına aracılık eden üçüncü ülke finans kuruluşlarını hedef alan ikili bir yaptırım stratejisine geçtiği kaydedildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA PETROL SAVAŞI: WASHINGTON VE TAHRAN'DAN FARKLI BİLANÇOLAR

Krizin merkezindeki petrol koridoruna ilişkin iki başkentten birbirine taban tabana zıt açıklamalar geldi:

ABD Cephesi: ABD Enerji Bakanı Chris Wright, ABD Donanması refakatinde boğazdan günlük ortalama 9 milyon varil petrolün emniyetle geçirildiğini, boru hatlarıyla beraber sevkiyatın kriz öncesi dönemin en az üçte ikisine ulaştığını savundu. Ancak bağımsız tanker takip verileri bu rakamın gerisinde kalındığını gösteriyor.

İran Cephesi: Muhsin Rızai ise ablukaya ve çatışmalara rağmen Tahran'ın petrol ticaretinin normal seyrini koruduğunu öne sürerek, günlük 1 ila 1,5 milyon varil bandında ihracatı aksamadan sürdürdüklerini iddia etti.