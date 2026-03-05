İran İHA’larının hedefi olan ABD uçak gemisi kaçtı

İran Hatem el-Enbiya Karargahı, Umman Denizi'nde İran sınırlarına yaklaşan ABD uçak gemisi Abraham Lincoln’ün, İHA’ların müdahalesi sonucu bölgeden kaçtığını duyurdu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İran İHA’larının hedefi olan ABD uçak gemisi kaçtı
Yayınlanma:

İran Hatem el-Enbiya Karargahı, Umman Denizi'nde İran sınırlarına yaklaşan ABD uçak gemisi Abraham Lincoln’ün, İHA’ların müdahalesi sonrası bölgeden hızla kaçtığını duyurdu.

Karargah tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hürmüz Boğazı'nı kontrol etme hedefiyle İran'ın deniz sınırlarına 340 kilometre mesafedeki Umman Denizi'ne yaklaşan Abraham Lincoln uçak gemisi, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin insansız hava araçlarının hedefi oldu. Gemi, beraberindeki muhriplerle birlikte hızla kaçtı ve şu ana kadar bölgeden binlerce kilometre uzaklaştı."

abd iran
