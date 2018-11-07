İran yaptırımlarından muaf olan ülkelerle Tahran yönetimi arasında görüşme trafiği başladı. İran ile Güney Kore arasındaki ikili ticaret Güney Kore para birimi Won ile yapılacak. Irak ile da dolar yerine dinar kullanılacak. Rusya ise yaptırım uygulamak için ABD'nin hala geçerli bir sebep sunmadığını belirtti.

Güney Kore ve Irak, İran ile ticarette kendi para birimlerini kullanacaklar.



Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Yun Kang-hyeon, cumartesi günü İran'ın başkenti Tahran'ı ziyaret etti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi ile görüştü. Görüşmede ABD yaptırımları ele alındı.



Güney Kore'li şirketler, İran'a tıbbi ürünler, işlenmiş gıda ve ev aletleri gibi ürünlerin ihracatına devam edecek. Ancak çelik ve otomobil parçaları de dahil bazı ürünlerin ihracatı olumsuz etkilenecek.



İran Merkez Bankası, Güney Kore'nin ulusal para birimi Won ile ikili ticareti sürdürme kararı adlı.



İran ile ticarette kendi para birimini kullanan bir diğer ülke de Irak.



Bağdat yönetimi İran'dan ithal ettiği doğalgaz ve elektriğin ödemesinin yapabilmesi için dolar yerine dinar hesabının açıldığını açıkladı.



Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, yaptırımlardan muaf tutulduğunu çünkü bölgesel çekişmede tarafsız olduğunu söyledi.



Rusya ise, ABD'nin veya İsrail'in, İran'ın nükleer anlaşmayı ihlal ettiğine yönelik kanıt sunamadıklarını belirtti.



Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev, "Yaptırımlar nedeniyle büyük emek sarf edilerek ulaşılan şeyler raydan çıkabilir çünkü İranlıların sabrının da sınırı var." diye konuştu.



ABD yönetimi, Türkiye, Güney Kore, İtalya, Yunanistan, Çin, Tayvan, Hindistan ve Japonya'ya 6 ay daha İran ile petrol ticareti konusunda muafiyet tanındığını duyurmuştu.



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