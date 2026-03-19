İran ilk kez kullandı: Nasrullah geliştirilmiş Kadir füzesi devrede

İran, “Gerçek Vaat 4 Operasyonu”nun 65. dalgası kapsamında yeni bir füze sisteminin ilk kez kullanıldığı bildirildi.

İsrail'in en büyük petrol rafinasyon bölümlerinden olan Hayfa ve Aşdod rafinerilerinin, bölgedeki güvenlik hedefleri ve askeri lojistik merkezleriyle birlikte hassas füzelerle hedef alındığı ifade edildi.

İLK KEZ KULLANILDI

Operasyonun “Ya Eba Abdullah el-Hüseyin (a.s.)” koduyla ve Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri’nin hayatını kaybeden üyelerine ithafen gerçekleştirildiği belirtildi. Bu dalgada “Nasrullah” sistemi olarak adlandırılan geliştirilmiş ve güdümlü Kadir füzesinin ilk kez kullanıldığı kaydedildi.

Ayrıca orta menzilli Kıyam ve Zülfikar füzeleriyle ABD’ye ait El-Harc Üssü (F-16, F-35 savaş uçakları ve keşif uçaklarının ana yakıt ikmal destek noktası), Şeyh İsa Üssü (komuta-kontrol merkezi, veri merkezi ve muharebe iletişim araçları) ve El-Zafre Üssü’ndeki hedefler ile ABD çıkarlarının vurulduğu bildirildi.

Açıklamada, söz konusu hedeflerin çok savaş başlıklı sıvı ve katı yakıtlı Kadir, Hayberşeken, Kıyam ve Zülfikar füzeleriyle hassas şekilde vurulduğu ifade edildi.