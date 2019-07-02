banner1005
Hastaneden taburcu olan Erbil'den ilk açıklama
Hastaneden taburcu olan Erbil'den ilk açıklama
Bahattin Gemici: Dünyamızın kanayan yarası: Mülteciler
Bahattin Gemici: Dünyamızın kanayan yarası: Mülteciler
İddialara Hürriyet gazetesinden açıklama
İddialara Hürriyet gazetesinden açıklama
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

İran'ın Ankara Büyükelçisi Farazmand'dan Vatan Partisi'ne ziyaret

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile görüştü

İran'ın Ankara Büyükelçisi Farazmand'dan Vatan Partisi'ne ziyaret

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e ziyarette bulundu. 

Perinçek, makamında gerçekleşen ziyarette yaptığı konuşmada, Farazmand'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İran'ın, ABD ve İsrail'e karşı sergilediği tutumu desteklediklerini belirten Perinçek, ABD'nin, İran'a uyguladığı yaptırımları eleştirdi.

Perinçek, "ABD'nin uyguladığı yaptırımlara karşı her zaman İran'ın yanındayız. Şu anda İran'ın tehditlere karşı dik duruşu hepimize ilham veriyor. ABD, bölgemizden yenilip gidecektir. Bu konuda İran'ın çok büyük katkıları oldu. O bakımdan sizlerle beraber olmaktan çok mutluyuz." diye konuştu.

Farazmand ise İran ile Türkiye arasında iyi ilişkiler olduğuna dikkati çekerek, muhalefet partilerinin de bu ilişkileri desteklemelerinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi ve ev sahipliğinden dolayı Perinçek'e teşekkür etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #iran #ankara #vatan partisi #doğu perinçek
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.