İran Başkonsolosu: "Türkiye'nin her zaman yanındayız"
İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosu Ulusal Kanal’a konuştu. Elimizden gelen her şeyi yapacağız diyen Javad Mabudi Far, “dost ve kardeş ülke Türkiye’nin her zaman yanındayız” dedi.
İlyas Gümrükçü
İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosu Ulusal Kanal mikrofonuna konuştu. Türkiye için yapılan yardımları anlatan Javad Mabudi Far yardımlarımızı arttıracağız dedi.
Başkonsolos Mabudi Far, 7 Şubat'tan bu yana arama kurtarma ekipleri, sağlık ekipleri, insani yardım malzemeleri ve 2 sahra hastanesini taşıyan 7 uçak İran'dan Türkiye'deki deprem bölgelerine gönderildiğini anlattı.
“Türkiye dost ve kardeş ülkedir” diyen Başkonsolos Mabudi Far, her zaman Türkiye’nin yanındayız mesajı verdi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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