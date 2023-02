İran Başkonsolosu: "Türkiye'nin her zaman yanındayız"

İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosu Ulusal Kanal mikrofonuna konuştu. Türkiye için yapılan yardımları anlatan Javad Mabudi Far yardımlarımızı arttıracağız dedi.



Başkonsolos Mabudi Far, 7 Şubat'tan bu yana arama kurtarma ekipleri, sağlık ekipleri, insani yardım malzemeleri ve 2 sahra hastanesini taşıyan 7 uçak İran'dan Türkiye'deki deprem bölgelerine gönderildiğini anlattı.



“Türkiye dost ve kardeş ülkedir” diyen Başkonsolos Mabudi Far, her zaman Türkiye’nin yanındayız mesajı verdi.