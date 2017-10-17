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İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri Türkiye'ye geliyor

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri Türkiye'ye geliyor

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri Türkiye'ye geliyor

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri, 2 gün sürecek ziyaretinde Başbakan Binali Yıldırım ile görüşecek.

Cihangiri'nin ziyareti 2 gün sürecek. 

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bu hafta Ankara’ya geliyor.

Cihangiri ziyareti kapsamında Başbakan Binali Yıldırım ile görüşme gerçekleştirecek. 

İkilinin gündeminde Suriye ve Irak merkezli gelişmeler olacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #iran #Başbakan #binali yıldırım
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