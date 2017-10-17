İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri Türkiye'ye geliyor

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri, 2 gün sürecek ziyaretinde Başbakan Binali Yıldırım ile görüşecek.



Cihangiri'nin ziyareti 2 gün sürecek.



İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bu hafta Ankara’ya geliyor.



Cihangiri ziyareti kapsamında Başbakan Binali Yıldırım ile görüşme gerçekleştirecek.



İkilinin gündeminde Suriye ve Irak merkezli gelişmeler olacak.



ulusal.com.tr