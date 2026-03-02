İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 555'e yükseldi

İsrail ve ABD’nin 28 Şubat’ta İran’a başlattığı saldırıların ardından çatışmalar üçüncü gününde sürüyor. İran Kızılayı savaşın başlangıcından bu yana İran'da 555 kişinin öldüğünü açıkladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 555'e yükseldi
Yayınlanma:

İsrail ve ABD, İran ile yürütülen müzakereler devam ederken 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri saldırı başlattı.

İran, saldırılara karşılık olarak İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedefleri vurdu.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney ile birlikte çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti.

İran Kızılayı savaşın başlangıcından bu yana İran'da 555 kişinin öldüğünü açıkladı.

Rıza Pehlevi öldürülen 3 ABD askeri için "kalbim sızlıyor" dediRıza Pehlevi öldürülen 3 ABD askeri için "kalbim sızlıyor" dediGündem
iran abd
Günün Manşetleri
"Hamaney’in intikamı için yapıldı"
“ABD ile müzakere etmeyeceğiz.”
560 ABD askeri öldü ya da yaralandı
“Bu kavga haysiyet ve hürriyet kavgasıdır”
"Bu yol sahipsiz kalmayacak"
Çiftçi: ''Türkiye-İran sınırında sıra dışı hareketlilik yok''
Vatan Partisi lideri Perinçek’ten Hamaney mesajı
Yüzyılın Konut Projesi 2-8 Mart kura takvimi açıklandı
TCDD 2025 yılında 60 gar ve istasyonu yeniledi
Gümrük Muhafaza ekiplerinden 3 ayrı uyuşturucu operasyonu
Çok Okunanlar
Güncel altın fiyatları: 2 Mart Pazartesi gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları: 2 Mart Pazartesi gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
2 Mart Pazartesi akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? 2 Mart Pazartesi akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?
“ABD ile müzakere etmeyeceğiz.” “ABD ile müzakere etmeyeceğiz.”
"Hamaney’in intikamı için yapıldı" "Hamaney’in intikamı için yapıldı"
Kayseri'de deprem oldu Kayseri'de deprem oldu