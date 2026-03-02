İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 555'e yükseldi

İsrail ve ABD, İran ile yürütülen müzakereler devam ederken 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri saldırı başlattı.

İran, saldırılara karşılık olarak İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedefleri vurdu.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney ile birlikte çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti.

İran Kızılayı savaşın başlangıcından bu yana İran'da 555 kişinin öldüğünü açıkladı.